اخبار ليبيا الان

الاتحاد الأفريقي يبحث عن مفتاح الحل لأزمة ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء خطورة الأوضاع الأمنية السائدة في ليبيا وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والقارة ككل.

وأكد الاتحاد عبر بيان لمجلس السلام والأمن المؤلف من 55 عضواً بعد اجتماع المجلس الأخير يوم الجمعة والذي تناول الأوضاع الأمنية الحالية في ليبيا، أنه مقتنع بالحاجة إلى مشاركة فعالة وعاجلة للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا.

وطالب البيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالقيام بدوره واتخاذ التدابير الضرورية والملموسة، بالتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة للاتحاد الأفريقي، بهدف حل الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك