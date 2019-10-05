الاتحاد الأفريقي يبحث عن مفتاح الحل لأزمة ليبيا

عبر الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء خطورة الأوضاع الأمنية السائدة في ليبيا وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والقارة ككل.

وأكد الاتحاد عبر بيان لمجلس السلام والأمن المؤلف من 55 عضواً بعد اجتماع المجلس الأخير يوم الجمعة والذي تناول الأوضاع الأمنية الحالية في ليبيا، أنه مقتنع بالحاجة إلى مشاركة فعالة وعاجلة للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا.

وطالب البيان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالقيام بدوره واتخاذ التدابير الضرورية والملموسة، بالتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة للاتحاد الأفريقي، بهدف حل الأزمة الليبية.

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