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مجلس الوزراء بالمؤقتة يصدر قرارا بتنفيذ مشروع صيانة جامعة عمر المختار فرع درنة

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر الثني حزمة من القرارات، منها تسمية الدكتور عبد الرحيم محمد علي رمضان وكيلا لوزارة التربية والتعليم.

كما تم منح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المدن بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، لغرض تنفيذ مشروع صيانة جامعة عمر المختار فرع درنة،

بقيمة مالية قدرها 4 ملايين و136 ألف دينار ليبي، على أن يتم التسييل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء حسب الجاهزية للدفع، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص طبقا للائحة العقود الإدارية والتشريعات النافذة.

كما صدر عن مجلس الوزراء قرار بتسمية الدكتور عبد الفتاح أبو بكر سالم رئيسا لجامعة الزيتونة، وتسمية الدكتور عبد السلام أحمد محمد وكيلا للشؤون العلمية بجامعة الزيتونة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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