وفد من مؤسسة النفط يحضر الاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو

حضر وفد من المؤسسة الوطنية للنفط أسبوع الطاقة الروسي، والاجتماع الوزاري لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، إن دور ليبيا مهم بصفتها منتجا للغاز الطبيعي، وإنه يمكنها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بحوالي خمسين بالمئة، وتوفير أكثر من مليار ونصف المليار دولار سنويا، باستخدام الغاز كوقود أساسي لتوليد الطاقة بدلا من الوقود السائل.

وأجرى وفد المؤسسة الوطنية للنفط محادثات غير رسمية مع شركة غازبروم، واتفق الطرفان على متابعة المناقشات الفنية في نهاية أكتوبر، بهدف استئناف الشركة أنشطتها التجارية في ليبيا.

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