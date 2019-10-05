بالصور.. حفل تخريج منتسبي إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطي في ذكرى يوم الشرطة

أقيم اليوم السبت، حفل تخريج دفعة من منتسبي فرع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية الوسطي، بمناسبة الذكرى 55 للاحتفال بيوم الشرطة الليبية والذي يصادف الثامن من أكتوبر من كل عام.

ووفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، ألقيت عديد الكلمات خلال الحفل الذي أقيم بمقر الفرع، وأكدت أهمية هذه الدورات لرفع كفاءة منتسبي الوزارة.

تخريج الدفعة الأولى لمنتسبي هيئة الشرطة بمديرية أمن جردس العبيد

كما تخلل الحفل استعراض لمهارات منتسبي الفرع في القضاء على أوكار الإرهاب وحماية الشخصيات والاستيقاف في البوابات والمطاردات.

وفي ختام الحفل وزعت الشهادات والدروع على الأوائل من الخرجين, وتكريم عدد من الشخصيات والتي كان لها دور كبير في إنجاح هذه الدورة.

حضر الحفل آمر المنطقة العسكرية الوسطي اللواء محمد الحداد, ورئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود العجيلي, وآمر عملية البنيان المرصوص اللواء بشير القاضي, ومدراء أمن مصراتة, سرت, الخمس, وعميد بلدية مصراتة وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

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