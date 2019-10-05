تراجع مؤشر التصنيف الدولي لجواز السفر الليبي

العنوان_ليبيا

جدد المؤشر العالمي passport index تصنيفه وترتيبه لجوازات سفر دول العالم من حيث القوة، والذي شهد تراجعاً لجواز السفر الليبي بعد تحسنه في النسخة السابقة.

وانخفضت قوة جواز السفر الليبي 4 درجات وفقاً للمؤشر العالمي passport index في أكتوبر 2019 والصادر عن مؤسسة henley ليحتل المركز 102 عالميا مقابل المركز 98 في يونيو 2019 والمركز المائة في 2018.

ويُعد مؤشر henley بمثابة تصنيفٍ عالمي لدول العالم حسب جوازات السفر الأقوى من حيث حرية تنقل مواطنيها في جميع أنحاء العالم.

ووفق مؤشر passport index، فإن حامل الجواز الليبي يمكنه الوصول إلى 37 دولة دون تأشيرة بينما بقية الدول تطلب تأشيرة مسبقة قبل السفر إليها.

من بين الأربعين دولة التي لا تطلب تأشيرة لحامل جواز السفر الليبي هناك من يسمح بعبور أراضيها وهناك من يشترط الوصول للمطار فقط من ثم يحتاجُ إلى تأشيرة ليدخل أراضيها.

ومعظم هذه الدول وفقاً للمؤشر هي دول الجوار لليبيا ودول أفريقية ولاتينية، مثل الجزائر وبنين وتونس والأردن والإكوادور وهاييتي وماليزيا وموريتانيا.

وترتبط قوة جواز السفر بمعايير كثيرة خاصة بالدولة، مثل قوتها الدبلوماسية ونفوذها السياسي وتماسكها الاقتصادي، مما يتيح لسكانها التنقّل وفقاً لهذه المميزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسهل وأبسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية