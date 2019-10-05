رغم حرق “بادي” لمطار طرابلس بالكامل .. داخلية الوفاق:  استهداف مطار مصراتة “جريمة جنائية”

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن استهداف مطار مصراتة الدولي، جريمة جنائية مكتملة الأركان، وفق القانون الوطني، و جريمة يُعاقب عليها القانون الدولي، لكل من نفذها أو أمر بتنفيذها.

داخلية الوفاق ذكرت في بيان لها، أن قناة “ليبيا روحها الوطن”، التي تبث من العاصمة الأردنية عمان، نشرت اليوم السبت، خبرًا مفاده إن سلاح الجو بقوات الجيش التابعة لحفتر استهدف هوائي متحرك يُستخدم لتوجيه الطيران المُسير داخل الكلية الجوية بمدينة مصراتة.

وأوضحت أن القصف الجوي الذي تعرض له مطار مصراتة الدولي، استهدف مولد كهربائي متحرك على متنه مصابيح إنارة كاشفات، وأنه نتج عن ذلك بعض الشظايا التي أصابت طائرتين مدنيتين، وموظف تابع لشركة المناولة بالمطار، مما أدى لتعليق الرحلات وتأخير مصالح المسافرين لساعات قبل أن يُعاد فتح المطار واستئناف الرحلات الجوية.

الداخلية تابعت، أن محاولة القناة المستمرة لتبرير أفعال ما وصفتهم بـ”المجرمين” ممن يُنفذون هذه الأعمال العسكرية ضد أهداف مدنية، جريمة يجب أن ينال مرتكبوها العقاب، موضحة أنها اتخذت في السابق إجراءات قانونية في هذا السياق، وسوف تتخذ إجراءات في هذه الواقعة.

وفي ختام بيانها، دعت الجهات الدولية، ذات العلاقة بتوثيق الجرائم المُخالفة للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والتوثيق الكامل لهذه الواقعة بما في ذلك محاولات تبريرها عبر ذات وسيلة الإعلام معلومة الملكية والتبعية، مُطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، باتخاذ إجراءات مماثلة ورصدها لهذه الأدوات، وهذا الخطاب التحريضي.

وفي المقابل، أقدم المدرج بقوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي وآمر مليشيا الصمود، الإرهابي المدعو صلاح بادي على قصف مطار طرابلس العالمي وقام بتدميره بالكامل عقب اشتباكات مسلحة مع قوة الحماية المحسوبة على الزنتان منه في شهر أغسطس من العام 2014 .

ولم تعلق في ذلك الوقت الحكومة التي كانت تتولي زمام الأمور في البلاد في ذلك الوقت، رغم ظهر المدعو “بادي” في مقطع فيديو وهو يكبر بحرق المطار .

وبين المقطع دخول العشرات من العناصر التابعة لكتيبة لواء الصمود الإرهابية إلى صالة المطار الرئيسية وهم يهتفون باسم الله و ” الشهداء “.

ومن جهته، هدد أسامة اجويلي آمر المنطقة الغربية في حكومة الوفاق باستهداف مطار مدينة بني وليد بسبب استخدام المطار في عمليات عسكرية لصالح قوات الجيش الوطني، حسب قوله .

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، نددت باستهداف المطارات المدنية، مؤكدة على ضرورة تنحية المرفقات المدنية عن دوائر الصراع .

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