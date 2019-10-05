الصحة: قسم الإسعاف بمستشفى العيون يستقبل أكثر من 600 حالة يوميًا

تخطى معدل التردد اليومي على قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العيون في طرابلس الـ 600 حالة، يجري استقبالها على مدى الـ24 ساعة، وفق ما أظهرته سجلات قسم الإحصاء والتوثيق بالمستشفى.

وأوضحت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أن صيدلية الإسعاف بالمستشفى يتوفر لديها، جميع أصناف الأدوية وقطرات العيون، فيما تقدم خدماتها للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأضاف البيان أنه المستشفى تسلم احتياجاته من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية، واستأنفت أعمال الصيانة داخل المستشفى التي توقفت لما يقارب العقدين، وذلك بعد إطلاق الوكيل العام محمد هيثم عيسى، العام الماضي خطة الوزارة الرامية لدعم القطاع الصحي العام.

مستشفى العيون بطرابلس يتسلم أحدث جهاز تصوير بصري في ليبيا

وتسلم المستشفى مؤخرًا 27 صنفًا من الأدوية المضادة لالتهابات العين ومضادات حيوية وأدوية ضغط العين ومضادات الحساسية، كما جرى تجهيز المستشفى بأجهزة حديثة ومتطورة شملت جهاز ميكروسكوب جراحي خاص بالجراحات الكبرى للعيون، وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول وجهاز تخطيط مجال الرؤية، وجهاز تخدير وجهاز شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسري الصنع.

كما تسلّم مستشفى العيون في يوليو الماضي 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد، بعد صيانة وتحوير المبنى القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا، وخضع مبنى الإيواء الجديد لأعمال صيانة جذرية وتجهيزًا كاملًا وهو مكون من 5 طوابق وتبلغ سعته السريرية 80 سريرًا، وفق البيان.

وتابعت وزارة الصحة، أن المبنى الرئيسي للمستشفى شهد أعمال صيانة المطبخ وشبكات الصرف الصحي فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة تشغيلية أخرى، فيما تسلّم المستشفى مؤخرًا جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي (OCT) من نوع OPTOPOLO REVO ذي سرعة تبلغ CUT130000، وهي أعلى سرعة تستخدم في ليبيا حتى الآن لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري .

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