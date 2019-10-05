بعد فرار عناصره من محور القتال .. شابه يتوعد “غنيوة” بالسجن مدى الحياة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد القيادي في مدينة مصراتة، حسن عبدالله شابه، انهيار وفرار مليشيا عبدالغني الككلي الشهير بـ”غنيوة”، في محور الخلاطات، متوعداً إياه بالسجن مدى الحياة على ذلك.

وتوقع شابه، في تدوينة له على حسابه بفيسبوك ، أمس الجمعة، أن يكون فرار عناصر “غنيوة”، حيلة لإجبار الحكم المحلي في أبو سليم، لتوقيع عقد مع الشركة البلغارية بقيمة 45 مليون دينار؛ من أجل حل مشكلة المكب المرحلي بالمنطقة، وإنقاذ طرابلس من تكدس القمامة.

كان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بحث يوم في الثامن من سبتمبر الماضي، مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، المختنقات التي تواجه عددا من مرافق البلدية.

وناقش الطرفان، في اجتماعهما الذي عقد بمقر رئاسة وزراء الوفاق في طرابلس، الوضع البيئي بالمنطقة ومشكلة القمامة وإجراءات حل مشكلة المكب المرحلي بالمنطقة، التي تأثرت قدرته الاستيعابية بسبب صعوبة الوصول للمكب الرئيسي في منطقة سيدي السائح، بسبب الاشتباكات الدائرة هناك.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان نشره مكتب السراج، برامج صيانة المشاريع الصحية بالمنطقة.

هذا وتعاني طرابلس من مشكلة القمامة المتكدسة في الأحياء والشوارع، مع انتشار روائح كريهة وسط مخاوف المواطنين من انتشار الذباب والحشرات والأمراض.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، كان مصدر بغرفة عمليات الكرامة، كشف عن حصيلة الإصابات والقتلى في صفوف مليشيا “غنيوة” والتابعة لقوات حكومة الوفاق ، مشيرًا إلى وجود 4 إصابات خطيرة، و3 قتلى، إثر استهداف طيران الجيش لأحد مواقعهم بحديقة الحيوانات الواقعة في بلدية بوسليم يوم العشرين من أغسطس الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24