تعرف على شرط القيادة العامة لحل الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش، عميد خالد المحجوب، إن الضربات الجوية متواصلة على مدار الساعة، موضحًا أن القوات الجوية تقوم بتنفيذ ضربات دقيقة ضد الجماعات المتطرفة والمليشيات.

المحجوب تابع أن جماعة الإخوان المُسلمين عقدت اجتماعًا في طرابلس خلال الأيام الماضية، وطلبت من الميليشيات والعناصر التي تقاتل، ضرورة الصمود حتى مؤتمر ألمانيا المرتقب، على اعتبار أن المؤتمر قد يمنحهم بعض المكتسبات السياسية.

وأضاف أن معظم الدول المُشاركة في مؤتمر ألمانيا مقتنعة بأن الميليشيات المتواجدة في طرابلس إرهابية، مُبينًا أن الموقف الثابت هو أن قوات الجيش مع أي حل دون وجود الميليشيات في المشهد، لاسيما أنه لا يوجد أي أزمة في ليبيا غير ذلك.

وواصل أن قناعة القيادة والجانب العسكري بقوات الجيش، هي القضاء على الجماعات الإرهابية، خاصة أن وجودهم يتعارض مع قيام الدولة، مُختتمًا أن الجانب السياسي متروك لخليفة حفتر .

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه خلال الفترة المقبلة، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي، للأزمة الليبية .

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