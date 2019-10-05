بعد انتشار القمامة بطرابلس.. تسجيل “44” حالة متلازمة يرقان و”60″ ليشمانيا في أسبوع

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الجمعة، النشرة الوبائية لشبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأسبوع 38 خلال الفترة من السادس عشر حتى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.

الإدارة أوضحت، خلال النشرة الوبائية، أن الأسباب الرئيسية للأمراض هي الالتهابات التنفسية العليا والسفلى والإسهالات، كاشفة أن عدد حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي بلغ 32 حالة، بينما بلغت حالات السعال الديكي 14، في حين بلغ عدد حالات الإصابة بالسحايا 8 حالات.

وعن الأمراض المنقولة بالمياه، أعلنت الإدارة من خلال نشرتها الوبائية، تسجيل 47 حالة إسهال مدمي، و44 حالة متلازمة يرقان، أما الأمراض الجلدية، فتم تسجيل 60 حالة ليشمانيا.

وأكدت الإدارة في ختام نشرتها، أن هذه الأرقام لم تسجل على أنها أوبئة، في إشارة إلى السيطرة التامة على الحالات المصابة .

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حذر في أغسطس العام الماضي، من ازدياد حالات الإصابة بمرض الحصبة، بعد تسجيل أكثر من 100 إصابة بالمرض في عدد من المدن الليبية، مؤكدًا ازدياد انتشار مرض الحصبة بشكل كبير وعلى مناطق مختلفة من البلاد.

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