المركز الوطني للامتحانات يشرع في صرف مكافأت الدور الثاني للعام الماضي 2017-2018

انتهى اليوم المركز الوطني للامتحانات من تجهيز مكافآت الامتحانات للسادة القائمين على الامتحانات لكافة اللجان المركزية التي استوفت بياناتها للدور الثاني 2017-2018، وعلى رؤساء اللجان المركزية تكليف مندوب لاستلام صكوك المعاملات الخاصة بهم.

وباشرالمركز منذ مدة عمله في تسليم مكافآت اللجان المستوفاة وثائقها بالخصوص. ومن القمرر أن ينتهي المركز غدا من إعداد كافة مكافآت لجان التحضير الإداري والسري واللوجستي للسادة المكلفين بالمركز الوطني للامتحانات.

