“المؤقتة” تخصص 10 ملايين دينار لمجلس النواب

قرر مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة، السبت، منح الإذن لوزارة المالية والتخطيط بتسييل مبلغ بقيمة 10 ملايين دينار ليبي لصالح مجلس النواب، بحسب ما نشرته الحكومة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

خصص المبلغ وفق القرار رقم 593، لتغطية احتياجات الباب الثاني وبالخصم من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة للدولة لعام 2019 مع لزوم استيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح المعمول بها.

وفي قرار ثانٍ، وافقت الحكومة على منح الإذن لجهاز تنمية المدن للتعاقد لتنفيذ مشروع صيانة جامعة عمر المختار في درنة بقيمة 4.136 مليون دينار.

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