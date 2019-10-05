فرنسا ترحب باعتماد قرار مكافحة تهريب المهاجرين قبالة السواحل الليبية

أخبار ليبيا 24 – خاص

رحبت فرنسا باعتماد قرار مجلس الأمن بشأن مكافحة تهريب المهاجرين واللاجئين قبالة السواحل الليبية، بإجماع أعضاء المجلس.

وصوتت فرنسا، على القرار عبر مستشارها السياسي في البعثة الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة.

وكان مجلس الأمن، أصدر قرارا يجدد التفويض الممنوح للدول الأعضاء بموجب القرار 2040، لفترة اثني عشر شهرا إضافية، لتفتيش وحجز السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا ما جمعت أسبابا وجيهة للشك في أنها تستخدم لتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر.

وأعلنت البحرية الليبية عن إنقاذها الخميس، أكثر من 100 مهاجر غير شرعي، كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل البلاد.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن عميد أيوب قاسم، المتحدث باسم البحرية الليبية، قوله إن خفر السواحل تلقى نداء استغاثة لقارب يقل 102 مهاجر من بينهم ثلاث نساء وطفلة واحدة، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 49 ميلا شمال شرق طرابلس.

وكانت البحرية الليبية أعلنت الأربعاء عن تمكنها من إنقاذ قرابة 7 آلاف مهاجر في عرض البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

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