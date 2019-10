«صحة الوفاق»: أكثر من 600حالة يوميًا لقسم الإسعاف بمستشفى العيون

تخطى معدل التردد اليومي على قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى العيون بطرابلس الـ 600 حالة، يجري استقبالها على مدى الـ24 ساعة وفقًا لما أظهرته سجلات قسم الإحصاء والتوثيق بالمستشفى.

وتتوفر لدى صيدلية الاسعاف بالمستشفى جميع أصناف الأدوية وقطرات العيون وتقدم الصيدلية خدماتها للمواطنين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وبعد إطلاق الوكيل العام ” محمد هيثم عيسى” العام الماضي خطة الوزارة الرامية لدعم القطاع الصحي العام، تسلم المستشفى احتياجاته من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية واستأنفت أعمال الصيانة داخل المستشفى بعد أن توقفت لما يقارب العقدين.

حيث تسلم المستشفى مؤخرًا 27 صنفًا من الأدوية المضادة لالتهابات العين ومضادات حيوية للعين وأدوية ضغط العين ومضادات الحساسية ، كما جرى تجهيز المستشفى بأجهزة حديثة ومتطورة شملت جهاز ميكروسكوب جراحي خاص بالجراحات الكبرى للعيون وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول وجهاز تخطيط مجال الرؤية، وجهاز تخدير وجهاز شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسري الصنع .

