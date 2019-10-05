مظاهرة في طرابلس تنديدًا بمقتل الشاب رشيد البكوش

أخبار ليبيا24

شهدت العاصمة طرابلس مساء اليوم الجمعة مظاهرة تنديدا بمقتل الشاب رشيد صالح البكوش رميًا بالرصاص وإصابة شقيقه موسى يوم الجمعة بالطريق العام وسط العاصمة طرابلس، مطالبين بالقصاص لمقتله.

وأظهر تسجيل مرئي جرى تداوله على الانترنت خروج العشرات من الشباب وهم يجوبون شوارع وسط طرابلس ومن أمام ميدان الشهداء رافعين لافتات وعبارات تقول: ” بروح بالدم نفديك يا رشيد. لا إله إلا الله والبشتي عدو الله”.

وقتل الشاب رشيد صالح البكوش رميًا بالرصاص وأصيب شقيقه موسى يوم الجمعة بالطريق العام في حي السراج بطرابلس، وعلى الأرجح قتل بسبب شجار شخصي.

وبعد ساعات فقط من تداول مقطع فيديو وثق الجريمة البشعة التي نفذت أمام أعين المارة بمنطقة السراج غرب العاصمة، كشف عن هوية القاتل، حيث اتضح أنه القاتل هو “عاصم” نجل عبد الرزاق البشتي، الذي يعد أحد أبرز القيادات البارزة والمؤثرة في الزاوية وأحد أهمّ مشايخ جماعة الإخوان.

واعتبر مدونون على مواقع التواصل أن هذه الجريمة تعبّر عن وضع العاصمة طرابلس التي تشهد يومًا بعد يوم تزايدًا في معدلات الجريمة والقتل خارج القانون، من قبل مسلحين أغلبهم محسوبين على الجماعات المسلحة.

ونشر المكتب الإعلامي بمديرية أمن جنزور صورة لقاتل الشاب رشيد البكوش على موقع “فيسبوك”.

وأكد أن الصورة ألتقطت لـ “عاصم البشتي” صباح هذا اليوم من داخل قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن جنزور عقب استلامه من مديرية أمن الزاوية.

كما أكد المكتب أن جهات الاختصاص اتخذت الإجراءات القانونية الجاني والتي انتهت إلى إحالته إلى النيابة المختصة.

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