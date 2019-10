الوطنية للنفط ترحب ببيان البعثة الأممية بأحقيتها في استيراد وتصدير النفط بمشتقاته

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن دعمها للبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وعن ترحيبها بتأكيد المجتمع الدولي على حق المؤسسة الحصري في استيراد و تصدير النفط الخام ومشتقاته.

وتعتبر هذه المبادرة خطوة هامة لإفشال المحاولات الرامية إلى تقسيم البلاد.

وشددت المؤسسة الوطنية للنفط على أن النفط والموارد الطبيعية الليبية هي ملك لكافة الشعب الليبي، ولا يجب في أي حال من الأحوال استخدامها عسكريا. حيث ان استعمال النفط الليبي والمنشآت النفطية لأغراض عسكرية يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني و التي ترقى الى جرائم حرب.

