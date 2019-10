أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء المؤشرات بتهديد عمل وإدارة شركة النفط الوطنية الليبية، محذرة في الوقت نفسه من تقسيم مهام شركة النفط الوطنية بالبلاد.

وأشارت البعثة إلى أنها تكرر التأكيد على أن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس هي المؤسسة السيادية الوحيدة المسؤولة عن إدارة نفط البلاد، بما في ذلك تصدير واستيراد النفط والوقود.

The post الأمم المتحدة تحذر من تقسيم مهام المؤسسة الوطنية للنفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية