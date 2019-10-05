بوشناف يقرر إنشاء مكتب لشؤون المتقاعدين

أصدر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف السبت، قرارا بإنشاء مكتب لشؤون المتقاعدين، وذلك في إطار السعي لضمان تواصل هذه الفئة مع الوزارة والاستفادة من خبراتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية وضمان حقهم في الرعاية الصحية اللازمة.

وتضمن القرار إنشاء مكتب بالهيكل التنظيمي لإدارة العلاقات والتعاون الدولي يسمى مكتب شؤون المتقاعدين، ويختص المكتب بإنهاء إجراءات أعضاء هيئة الشرطة والموظفين المحالين على التقاعد وتكون تبعيته لمدير الإدارة مباشرة.

ويعنى المكتب أيضا بتقديم برامج علمية تسمح للمتقاعدين بتطوير قدراتهم لصالح الوزارة وتخصيص وسيلة تواصل بين الوزارة والمتقاعدين للاستفادة من مقترحاتهم في خدمة مصلحة الوزارة .

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