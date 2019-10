الهيئة العامة للشباب والرياضة تتابع الصعوبات التي تواجع الأندية

قامت اللجنة المكلفة من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتوجه نحو مناطق الجنوب الغربي لليبيا، وكانت نقطة البداية منطقة سيناون حيث قامت بزيارة نادي الواحة والساحة الشعبية سيناون ومقر مفوضية الكشاف والمرشدات وبيت شباب سيناون ثم توجهت اللجنة إلى منطقة الشعواء واطلعت ايضا على نادي الكواكب وصولا الى مدينة درج، وقامت اللجنة بزيارة الساحة الشعبية ونادي الأرقم ومفوضية كشاف ومرشدات درج ومقر بيوت الشباب.

وجاءت هذه الزيارة بهدف الوقوف على الصعوبات والعراقيل التي أدت لتوقف بعض الاندية عن العمل نهائيا كما عقدت اللجنة المكلفة سلسة من اللقاءات مع مسؤولي هذه المؤسسات لأخد صورة واضحة عن معاناتهم وحاجتهم الملحة للصيانة والتطوير والتجهيز.

وعلى هامش الزيارة اكد رئيس اللجنة المكلفة عمر اسميع إن الهيئة وضعت خطة الصيانة والتطوير شعارًا لها للنهوض بالبنية التحتية بكافة مناطق ليبيا واللجنة ستنقل بشكل كامل ما تعانيه المؤسسات الشبابية و الرياضية إلى المسؤولين للعمل على توفير بيئة رياضية مناسبة للشباب.

