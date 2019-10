اختتمت اليوم السبت الجلسة الثانية للاجتماع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتبادل وجهات النظر بين الدول حول تجارب وإجراءات بدائل احتجاز الاطفال المهاجرين بحضور مبروكة العزومي ممثلة لوزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني.

وركزت الجلسة على فرص التنسيق والتعاون الدولي في إطار الهدف الوارد في البند الثالث عشر من الاتفاق العالمي المعني بالهجرة وذلك لإنشاء منصة تبادل اليانات والمعلومات عبر الأقاليم الى جانب استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز العمل الوطني ومواجهة التحديات عن طريق التعاون والتبادل علي الصعيد الدولي.

اختتمت الجلسة ببيان المشاركين وصياغة اتفاق النوايا الأولية من اجل تطوير منصة لاحتجاز الاطفال المهاجرين واطلاقها.

The post اختتام الاجتماع الإقليمي حول احتجاز الأطفال المهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية