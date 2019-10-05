هاريس يلتقي فعاليات ليبية لدعم حماية الملكية الثقافية

التقى نائب رئيس البعثة الأميركية إلى ليبيا جوشوا هاريس السبت، بممثلين من الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا وإدارة الآثار الليبية والمدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في تونس.

ووفق ما نشرت السفارة بحسابها الرسمي في “تويتر”، فقد تركز الاجتماع على مناقشة الأنشطة المقبلة في إطار دعم مذكرة تفاهم التعاون الثنائي الأميركي الليبي بشأن حماية الممتلكات الثقافية.

وتعد الحركة العامة للكشافة والمرشدات الليبية أقدم مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا والتي ظلت صامدة طيلة عقود في تربية وإعداد الناشئة وتعليمهم الأسس القويمة.

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