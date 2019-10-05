أطفال مرزق النازحين يطلقون “صرخة سلام”

جاب أطفال النازحين من مرزق أحياء تراغن مسيرة راجلة شكلت لوحة شعبية تغنون فيها بالوطن وينشدون العودة إلى مدينتهم.

وكان مركز الإيواء رقم 1 في تراغن نقطة البداية للمسيرة التي نظمتها جمعية الأيادي المبدعة في مرزق وفرعها وبمشاركة جمعية ضياء السلام فزان من منطقة الجفرة.

ونادت المسيرة الرمزية بعودة الأمن والسلام إلى مرزق ليتسنى للأهالي العودة إلى بيوتهم وأحيائهم من خلال قيام الحكومات والجهات الدولية والمحلية بدورها تجاه هذه القضية.

وأصبحت العودة إلى مرزق هاجسا وحلما لا يفارق أطفال مرزق الذين حرموا أجواء الطفولة واطمئنان الأسرة ودفئ بيتها.

وبرغم الألم تغنى أطفال مرزق لليبيا الوطن والجمال ودعوا لها بالخير ووحدة أبنائها على أمل العودة سريعا إلى مدينتهم.

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