شهدت مدن ومناطق شرق البلاد، انقطاعًا للاتصالات وتذبذبا بخدمات الإنترنت من بلدة البياضة (60 كلم) غرب مدينة البيضاء وحتى بلدة مساعد (الحدود الليبية- المصرية).

وقال أحد المهندسين في تصريح ات صحافية، إن انقطاع الشبكة جاء بسبب الحفر العشوائي الذي نتج عنه قطع بكابل الألياف البصرية التابع لشركة هاتف ليبيا مما أدى إلى توقف الإتصالات بشكل كامل منذ الساعة الثانية ظهرًا، مشيرًا إلى أن مهندسي وفنيو شركة هاتف ليبيا يعملون على تحديد العطل وإصلاحه.

وتعاني شركات الاتصالات من الأعمال العشوائية التي يقوم بها بعض المواطنين وشركات المقاولات والحفر، التي تقوم بأعمال حفر عشوائي دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مختلف مدن ومناطق ليبيا، ما يتسبب في انقطاع خدمات الاتصالات.

The post لهذه الأسباب انقطعت الاتصالات من البياضة بالجبل الأخضر وحتى مساعد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية