مدير أمن تاجوراء يقوم بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمدينة

قـام مـدير أمـن تـاجوراء “يوسف عكريم” بـجولة مـيدانية داخـل نـطاق بـلدية تـاجوراء للـوقوف عـلى سـير الـعمل الأمـني بـالبوابات الأمـنية داخـل الـطريق الـساحلي وعـلى الـجهود الـتي يـبذلها رجـال الأمـن.

وشـدد مـديرالأمـن عـلى ضـرورة الـضبط والـربط ورفـع أقـصي درجـات الإسـتعداد الأمـني والـتعاون مـع الأجـهزة الأمـنية الأخـرى بـالـبلدية وتـقديم كـافة الـمساعدات للـمواطنين, مـثمناً الـمجهودات الـتي تـبذل مـن أجـل الـحفاظ عـلى الأرواح والـممتلكات الـعامة والـخاصة والـمجاهرة بـالأمن.

