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الإعلام الحربي : 4 غارات جوية إستهدفت مواقع عسكرية لتخزين الأسلحة والذخائر في مدينة سرت بإشراف مباشر من المشير حفتر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة عن تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي أربع غارات إستهدفت من خلالها عدداً من المواقع العسكرية بمدينة سرت ، مبينةً بأن الاهداف كانت عبارة عن مخازن يستعملها مسلحي الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر .
 
شعبة الاعلام الحربي كشفت على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الإستطلاع والإستهداف أصبحت أفضل مما سبق .
 
كما أكد الاعلام الحربي في ختام ايجازه بأن السلاح الجوي بات يسيطرعلى كافة مناطق العمليات ، كاشفاً على أن كل العمليات والطلعات الجوية تتم بدعمٍ وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر .

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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