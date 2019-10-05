الإعلام الحربي : 4 غارات جوية إستهدفت مواقع عسكرية لتخزين الأسلحة والذخائر في مدينة سرت بإشراف مباشر من المشير حفتر

ليبيا – أعلنت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة عن تنفيذ مقاتلات السلاح الجوي أربع غارات إستهدفت من خلالها عدداً من المواقع العسكرية بمدينة سرت ، مبينةً بأن الاهداف كانت عبارة عن مخازن يستعملها مسلحي الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر .

شعبة الاعلام الحربي كشفت على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الإستطلاع والإستهداف أصبحت أفضل مما سبق .

شعبة الاعلام الحربي كشفت على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الإستطلاع والإستهداف أصبحت أفضل مما سبق .