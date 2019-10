عبر الاتحاد الأفريقي عن قلقه العميق إزاء خطورة الأوضاع الأمنية السائدة في ليبيا وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والقارة ككل، حيث أكد أنه مقتنع بالحاجة إلى مشاركة فعالة وعاجلة للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا.

وطالب الاتحاد عبر بيان لمجلس السلام والأمن المؤلف من 55 عضواً بعد اجتماع المجلس الأخير يوم الجمعة والذي تناول الأوضاع الأمنية الحالية في ليبيا، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بالقيام بدوره واتخاذ التدابير الضرورية والملموسة، بالتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة، لضمان المشاركة الفعالة للاتحاد الأفريقي، بهدف حل الأزمة الليبية.

The post الاتحاد الأفريقي: نبحث حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية