عن قصف منظومة الطيران المسير..السويحلي: مخطط لإغلاق مطار مصراته لدفعنا إلى الاستسلام

قال عضو مجلس الدولة، إن هناك مخطط واضح للتضييق على الليبيين وزيادة متاعب المواطنين بمنعهم من السفر، من أجل الاستسلام، متابعا: ” ربما الهدف النهائي إغلاق مطار مصراته”

وأضاف السويحلي، في تصريحات تلفزيوينة رصدتها “بوابة إفريقيا الإخبارية” السبت: “أؤكد لكم من مصراته، أننا لازلنا قادرين على دحر هذا العدوان، ولن نتوقف عن دحره مهما كان الثمن”.

وأشار السويحلي إلى أعمال في موقع القصف الذي تعرض له مطار مصراته قائلا: “هذه إضاءة إضافية أُحضرت من أجل إضاءة محطة وقوف الطائرات، وهي بعيدة عن أي هدف عسكري”

وانتقد عضو مجلس الدولة إصدار بعثة الأمم المتحدة لبيان إدانة لجريمة فردية في طرابلس – في إشارة لجريمة قتل الشاب رشيد البكوش-، مضيفا: “لم نسمع عنها أي تصريحات عندما وقع اعتداء على الدولة وعاصمتها”

وأكمل: “علينا الاعتماد على أنفسنا ومواصلة معركتنا لتحقيق هدفنا بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية واقتلاع مشروع الاستبداد من جذوره“



كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة قد أفاد، السبت، بقيام سلاح الجو التابع للجيش الليبي بتوجيه ضربة مباشرة لمنظومة تسيير وتوجيه طيران تركية مسيره في الكلية الجوية بمصراته.









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