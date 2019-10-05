خلال زيارته للمطار.. السويحلي: مصراتة قلعة صامدة وقادرون على دحر العدوان

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد الرئيس السابق لمجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن السويحلي، اليوم السبت، إدانته الشديدة لقصف المنفذ الجوي الوحيد في المنطقة الغربية من قبل الطيران الإماراتي بعد فشلهم في تحقيق أي تقدم بمحاور القتال.

السويحلي إن هناك مخطط واضح للتضييق على الليبيين، بمنعهم من السفر من أجل أن نستسلم ونقبل بــ “مجرم الحرب ” خليفة حفتر، على حد تعبيره.

السويحلي أضاف ، خلال زيارته لمطار مصراتة، أؤكد لهم الآن من مصراتة، من هذه القلعة الصامدة أننا ما زلنا قادرون على دحر هذا العدوان، ولن نتوقف عن دحره مهما كان الثمن، فهذه جريمة واضحة، استهدفت وحدة إضاءة إضافية متحركة أُحضرت من أجل إضاءة محطة وقوف الطائرات والبعيدة جدًا عن أي هدف عسكري”.

وتابع: “أتحدى الأمم المتحدة أو أي جهة دولية أخرى أن تأتي بأمهر الخبراء في العالم يبحثوا ولن يجدوا أي دليل على أن هذه الوحدة لها أي علاقة بعمل عسكري، فالاستهداف واضح بأنه محاولة للتضييق وزيادة متاعب المواطنين، وربما الهدف النهائي هو إغلاق مطار مصراتة بالكامل عن الحركة، لكننا سنستمر بقدر ما نستطيع وبالطائرات الموجودة وبعزائم الرجال سيستمر العمل إلى آخر يوم في حياتنا”.

وواصل: “المجتمع الدولي ممثل في البعثة الأممية التي لم نر منها إلى الآن إلا الخذلان والمهادنة مع تلك العصابة المجرمة يشاهد هذه الجرائم، والتي أصدرت بالأمس بيانًا تتوعد فيه لأجل جريمة فردية في طرابلس، لكن عندما يكون هناك اعتداء وجريمة على الدولة وعاصمتها لم نسمع شيئًا، ولا أتوقع منهم ذلك اليوم، وأتحداهم أن تُصدر بيان بإدانة هذه العملية وتسمية الأشياء بمسمياتها”.

واختتم : “لا تتوقعوا أيها الليبيين من هذه البعثة شيئًا، علينا نحن أن نعتمد على أنفسنا ونواصل معركتنا من أجل تحقيق هدفنا المشروع في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية واقتلاع مشروع الاستبداد من جذوره”.

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