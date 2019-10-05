المسماري: سلاح الجو شن أربع غارات على مواقع عسكرية في سرت

أخبار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن سلاح الجو شن غارات متتالية استهدف من خلالها أربعة أهداف عسكرية في سرت.

وأوضح المسماري، أن الأهداف العسكرية تمثلت في مخازن كانت “المليشيات الإرهابية” تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر.

واعتبر المسماري، أن بهذه الضربات؛ فإن “قواتنا الجوية تبرهن على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات وذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية”.

وفي السياق، أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في منشور على “فيسبوك” أن ضربات السلاح الجوي مستمرة على على التجمعات ومستودعات الأسلحة في سرت وتاجوراء.

وأشار المركز، إلى أن صاروخ جو-أرض موجه ضد الأهداف الأرضية دمر سيارة ذخيرة لقوات الوفاق بالقرب من معسكر حمزة جنوبي العاصمة طرابلس.

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