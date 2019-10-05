خارجية الوفاق : قدمنا شكوى لمجلس الأمن ليتحمل مسؤوليته تجاه الشعب الليبي

ليبيا – أعنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تقدمها باحتجاج رسمي لمجلس الأمن ضد ما أسمته ” قصف ميلشيات حفتر المدعومة من دول أجنبية – لم تسمها – لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين “.

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر الصفحة الرسمية لإدارة الإعلام الخارجي التابعة لها ، أمن هذه الشكوى تمت في رسالة إحتجاج على أن مجلس الأمن يقف حسب وصفها ” مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر ” .

وأضافت الوزارة في بيانها المقتضب أن آخر ما إعتبرته جرائماً في شكواها هو ” قصف مطار مصراتة الدولي المدني ” ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب.

وفي ختام بيانها دعت خارجية الوفاق في رسالة الشكوى مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع ما أسمته ” المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لمليشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس ” ، بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات