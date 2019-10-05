اخبار ليبيا الان

خارجية الوفاق: لن نسكت عن جرائم “مليشيات حفتر”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته اتجاه الشعب الليبي، وردع الجيش الوطني ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لهُ.

وأضافت خارجية الوفاق في بيان لها نشرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أن الجيش الوطني الذي وصفه البيان بـ”مليشيات حفتر”، قد استهدف مطار مصراتة وأصاب عدد من الطائرات المدنية بالمطار، وجرح أحد العاملين فيه.

وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن تتقدم باحتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف الجيش الوطني لمطار معيتيقة ومصراتة الدوليين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك