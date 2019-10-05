خارجية الوفاق: لن نسكت عن جرائم “مليشيات حفتر”

دعت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته اتجاه الشعب الليبي، وردع الجيش الوطني ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لهُ.

وأضافت خارجية الوفاق في بيان لها نشرته في ساعة متأخرة من ليلة أمس، أن الجيش الوطني الذي وصفه البيان بـ”مليشيات حفتر”، قد استهدف مطار مصراتة وأصاب عدد من الطائرات المدنية بالمطار، وجرح أحد العاملين فيه.

وأوضحت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، أن تتقدم باحتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف الجيش الوطني لمطار معيتيقة ومصراتة الدوليين.

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