خارجية الوفاق تحتج لدى مجلس الأمن ضد الجيش الليبي

تقدمت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق باحتجاج رسمي لمجلس الأمن على قصف طيران الجيش مطاري معيتيقة ومصراته.

ووفقا لمنشور إدارة الإعلام الخارجي، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، صباح الأحد، فقدجاء في رسالة الاحتجاج أن مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفته خارجية الوفاق بـ “الجرائم” التي يقوم بها الجيش الليبي، والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب، بحسب المنشور.

ودعت وزارة خارجية الوفاق مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته، ومحاسبة الدول الداعمة للجيش الليبي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا