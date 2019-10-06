بلدية طرابلس : حرق القمامة ظاهرة غير مقبولة وعلى الأجهزة الأمنية رصدها

ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز إستمرار عملية تجميع ونقل القمامة مؤكدة نقل كمية تقارب 900 طن منها من البلدية٠

وناشدت البلدية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك كافة المواطنين بعدم حرق القمامة مشيرة إلى أن هذا التصرف مخالف للقوانين الليبية

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وأضافت بأن العمل أيضاً بدأ تم منذ الساعات الاولى من صباح السبت على تجميع ونقل المخلفات التي تم حرقها بجانب سور السرايا الحمراء وسط العاصمة.

وأعلنت البلدية أيضاً تنظيف المكان عن طريق سيارات الكنس الآلي ورش المياه مؤكدة مرة اخرى بأن ظاهرة حرق القمامة غير مسموح بها ويعاقب عليها القانون الليبي كما طالبت الاجهزة الامنية برصد ومنع هكذا تصرفات٠

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية