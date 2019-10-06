سلامة: “المليشيات” في طرابلس عرقلت عمل حكومة الوفاق

أكد المبعوث الأممي في ليبيا، غسان سلامة، أن “الميلشيات” في طرابلس، قوّضت عمل حكومة الوفاق، وأنها ليست وليدة اللحظة، ويجب معالجة ظاهرة المليشيات المنتشرة في العاصمة منذ أعوام، مشيرا أن هناك رغبة في ليبيا، لتوحيد الجيش والشرطة.

وأوضح سلامة في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”، أنه يأمل بوقف إطلاق النار في طرابلس، والعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدا أن إنهاء الأزمة الليبية يجب أن لا تُفرض من الخارج، وأن ذلك يعود لليبيين أنفسهم.

وحول الحراك الدولي حول ليبيا، أشار المبعوث الأممي، أن هناك قناعة أكبر لدى المجتمع الدولي، بعد أن دخلت العملية العسكرية في طرابلس شهرها السابع، أن الحل السياسي في ليبيا، هو العلاج الوحيد لإنهاء الأزمة بين الأطراف الفاعلة، مشددا بضرورة تنفيذ اتفاق صارم لحضر السلاح على ليبيا، لضمان إنجاح الحلول السياسية، تحت إشراف دولي.

وأضاف سلامة في حديثه، أن المؤتمر الدولي حول ليبيا، التي تسعى المستشارة الألمانية لإقامته في برلين، ستشارك فيه جميع الدول المعنية بالأزمة في ليبيا، مشيرا في حديثه حول إطالة أمد الأزمة، يعود إلى المماطلة غير المجدية، وأن ليبيا المستقرة ستكون أكثر فائدة لكل الدول المعنية لملفها الداخلي.

وفي سياق حديثه عن الأحداث التي تشهدها العاصمة، أكد المبعوث الأممي، أن البعثة تقف مع الشعب الليبي، ولم تنحاز لأي طرف في ليبيا، وعمِلت على إدارة الأزمة وجمع كل الفرقاء الليبيين، دون إقصاء لأحد.

وأشار سلامة، أن العملية العسكرية في طرابلس، أدّت إلى نزوح الأهالي، وزادت من معاناة المواطنين في المنطقة، ويجب إحياء العملية السياسية بين الأطراف الليبية، لتجنّب الانهيار الكامل في ليبيا.

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