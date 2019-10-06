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وفد من المجلس الأعلى لتوارق ليبيا يصل ترهونة لتقديم واجب العزاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل وفد من القيادات العسكرية يتمثل في آمر كتيبة 173 مشاة، المقدم إغلس محمد أحمد وعضو المجلس الأعلى لتوارق ليبيا العقيد الوافي أوساد آشلوغ، إلى مدينة ترهونة لتقديم واجب العزاء في رجال الجيش الذي قُتلوا في غارة جوية نفذها طيران تركي مسير تابع لحكومة الوفاق.

وأوضح المجلس الأجتماعي الأعلي لتوارق ليبيا، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن رئيس المجلس الأعلى لقبائل ترهونة الشيخ صالح الفاندي، وعدد من قيادات ترهونة الاجتماعية والعسكرية، كان في استقبال الوفد الذي وصل لمساواة أهالي ترهونة في مصابهم.

وأظهرت صور نشرها المجلس الأعلى لتواراق ليبيا، وصول الوفد لمدينة ترهونة.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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