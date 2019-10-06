اخبار ليبيا الان

قيادي من مصراتة يكشف أسرار فرار “غنيوة الككلي” من محاور القتال

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد القيادي في مدينة مصراته، حسن عبدالله شابه، انهيار وفرار كتيبة غنيوة الككلي وقوة الردع أبو سليم التابعتين لحكومة الوفاق، في محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.

ورأى شابه، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل “فيس بوك”، باحتمالية أن يكون فرار كتيبة الككلي وقوة الردع حيلة لـ “غنيوة” لإجبارالحكم المحلي على توقيع عقد الشركة البلغارية بقيمة 45مليون دينار، من أجل الافراج علي المكب وإنقاذ طرابلس من تكدس القمامة، وفق قوله، متوعدا إياه بالسجن.

يشار إلى أن مدينة طرابلس تعاني من مشكلة القمامة المتكدسة في الأحياء والشوارع، مع انتشار روائح كريهة وسط مخاوف المواطنين من انتشار الذباب والحشرات والأمراض.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد ناقش منذ نحو شهر، مع عميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، الوضع البيئي بالمنطقة ومشكلة القمامة وإجراءات حل مشكلة المكب المرحلي بالمنطقة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الاخوانى غبى و حمار بلا عقل لان الفكر الاخوانى مثل الفكر الشيعى يعتمد على الغاء العقل والعبودية لمرشد ضال يقودهم للتهلكة بينما مذهب اهل السنة والجماعة يحترم العقل لان اول ركن من اركان الاسلام هو شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ليست جملة تقال فهى والا لاكتفينا بقولها فى التشهد اثناء الصلاة ولكن هذا الركن الاول هو الذى يحدد الفرق بين مسلم ومفلس فالمفلس مثل الاخوان لا يعمل به لان العمل به يقتضى ان يكون عملك خالصا لوجه الله ولا تشرك به احد مرشد او غيره واتباع رسالة سيدنا وحبينا محمد صلى الله عليه وسلم التى حددها القرآن الكريم الذى يصفه الاخوانى المسطول بانه دستور معاذ الله ان نشبه القرآن كلام الله بدستور ناقص من وضع البشر قابل للتعديل بينما القرآن هدى من الله لعباده الى الطريق المستقيم ورسالة الاسلام فى القرآن رحمة للعالمين بينما الاخوان من شر ما خلق يسفدون فى الارض ويسفكون الدماء لهذا ستجد ان شرط دخول الجنة هو الركن الاول وبدونه حتى لوكنت تصلى وتصوم وتزكى وتحج تدخل النار كمفلس عن أنسٍ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال لمعاذٍ بن جبلٍ : “من قال : لا إله إلا اللَّه دخل الجنة” والمعنى في الحديث الشريف أنّ من قال لا إله إلّا الله خالصًا وصادقًا من قلبه دخل الجنة.

    رد