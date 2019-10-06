غسان سلامة: أحذر من انهيار الهيكل على رؤوس الكل

قال غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، إنه يسعى إلى إسكات صوت المدافع في الدولة الليبية لأن المتضرر الوحيد من هذه الحرب، هو المواطن الليبي».

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، قال سلامة إن حل الأزمة الليبية يرجع إلى الليبيين أنفسهم، وأنه «لا يمكن أن يُفرض عليهم من الخارج». وقال: «هناك الآن قناعة متزايدة لدى جميع الدول المعنية بالشأن الليبي والشركاء الدوليين، بأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإنهاء الحرب، وإحياء العملية السياسية مرة ثانية، وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده».

وتطرق سلامة إلى الوضع الراهن، فقال إن «هناك ما نسميه حزب الأمر الواقع، الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي، ويعمل جاهداً على إبقاء الوضع كما هو»، مستدركا بأن الأحداث «أثبتت أن سياسة المماطلة غير مجدية وغير واقعية، ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار الهيكل على رؤوس الكل».

ودافع سلامة عن البعثة الأممية في ليبيا، وقال إن الأمم المتحدة «تقف في صف الأكثرية الصامتة، وهي الشعب الليبي، الذي يعاني من استمرار الخلاف السياسي».