 غارات على مواقع عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في مدينة سرت

أعلن اللواء أحمد المسماري، أن سلاح الجو التابع لعملية الكرامة شن غارات جوية استهدف خلالها أربعة مواقع عسكرية في مدينة سرت تابعة لحكومة الوفاق، مشيرا إلى أن تلك المواقع كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والذخائر.

وقال المسماري في بيان صحفي إن “سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر”.

وأضاف البيان أن “بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات”، مضيفا بأن “ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبي”.

من جهة أخرى أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن سلاح الجو قد دمر تجمعات ومستودعات للأسلحة والذخائر في مدينة سرت والعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي إن “ضربات السلاح الجوي مستمرة على مدينة سرت ومنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس على التجمعات ومستودعات الأسلحة وصاروخ جو أرض موجه ضد الأهداف الأرضية يدمر سيارة ذخيرة لمسلحي الوفاق بالقرب من معسكر حمزة”.

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