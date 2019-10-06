حكومة الوفاق تقدم احتجاجا رسميا لمجلس الأمن على “قصف مطاري معيتيقة ومصراتة”

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، عن تقديم احتجاجا رسميا لمجلس الأمن على قصف قوات عملية الكرامة لمطاري معيتيقة ومصراتة.

وجاء في رسالة الاحتجاج التي نشرتها وزارة خارجية حكومة الوفاق عبر صفحتها بموقع فيسبوك أن “مجلس الأمن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم التي تقوم بها ميلشيات حفتر والتي كان آخرها قصف مطار مصراتة الدولي المدني ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح وعدد من طائرات نقل الركاب”.

وبحسب بيان الخارجية دعت الوزارة مجلس الأمن إلى “تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي وردع المعتدي ومعاقبته ومحاسبة الدول الداعمة لمليشيات حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس”.

وكانت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اتهمت أمس السبت دولة الإمارات العربية المتحدة، بقصف مطار مصراتة الدولي.

وذكرت عملية “بركان الغضب” عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، أن الطيران المسير الإماراتي قصف منذ قليل مطار مصراتة، ردا على استهداف قوات حكومة الوفاق قوات لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر ومقاتلين أجانب موالين له.

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