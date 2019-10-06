ضبط 25 مطلوبا أمنيا وغلق 8 مصانع خمور في بنغازي خلال سبتمبر

أعلنت مديرية أمن بنغازي عن ضبط ضبط 25 مطلوبا أمنيا وغلق 8 مصانع خمور في المدينة خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونوهت إحصائية رسمية صادرة عن المديرية إلى أن قسـم شرطة النجدة تمكن من ضبط 5 أشخاص مطلوبين في قضايا قتل، والقبض على 20 آخرين في في عدة قضايا مختلفة. وأشارت الإحصائية إلى «ضبط ثمانية مصانع خمور، و القبض على الأشخاص القائمين عليها».

اقرأ أيضا: ضبط 685 امرأة متهمات في قضايا مختلفة ببنغازي منذ فبراير

ولفتت إلى ضبط الشارع العام بالمدينة، ومنها إزالة الزجاج المعتم للمركبات و الإطلاع على إجراءاتها القانونية. وشدد رئيس قسم النجدة على أعضاء القسم بالتحلي باليقظة والانتباه لمواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين.

وتحاول سلطات الأمن في بنغازي إعادة ضبط الأمن في المدينة التي تشهد انفلاتا أمنيا حادا منذ العام 2011. وتمكن قسم الشرطة النسائية من ضبط 685 عنصرا نسائيا مطلوبات في عدة محاضر ضبط من جميع مراكز بنغازي، منذ تدشين القسم في شهر فبراير الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا