سلاح الجو يشن 4 غارات على مواقع لتخزين الأسلحة والذخائر في سرت

أعلنت شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، قيام مقاتلات سلاح الجو بشن أربع غارات، استهدفت من خلالها أمس عددا من المواقع العسكرية بمدينة سرت.

وقالت الشعبة في منشور لها، إن المواقع المستهدفة هي مخازن كانت تستعملها المليشيات لتخزين الأسلحة والذخائر.

الشعبة أكدت أن قدرات سلاح الجو بالقوات المسلحة في الاستطلاع والاستهداف، أصبحت أفضل مما سبق؛ وأن كل عمليات الطلعات الجوية تتم بدعم وإشراف مباشر من القائد العام، المشير خليفة حفتر .

من جانبه قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن الاستهداف المستمر لمواقع المليشيات، دليل على سيادة القوات الجوية على مسرح العمليات.

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