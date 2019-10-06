البدء بتوزيع دواء اللشمانيا في طرابلس

في إطار سعيها للمُساهمة في مكافة مرض “اللشمانيا”، أعلنت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية أنها ستبدأ بتوزيع الأدوية الخاصة بعلاج المرض الجلدي على العيادات الجلدية الواقعة في نطاق المناطق التي تشهد انتشارا ملحوظاً للعدوى بالمرض.

وطالب مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية، الدكتور صلاح التريكي، مندوبي العيادات الجلدية الحضور إلى قسم المخازن الطبية التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بمنطقة قرجي في طرابلس لاستلام مخصصاتهم من دواء “بينتوستام”.

ونوّه التريكي إلى ضرورة اصطحاب مندوبي العيادات الطبية للكشوفات التي تُبيّن مدى انتشار عدوى اللشمانيا وعدد الحالات المسلجة لدى العيادة مرفقة برسالة رسمية موجهة إلى إدارة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بهدا الشأن، إضافة إلى اصطحاب الختم الخاص بالتوقيع على نموذج الاستلام.

يُشار إلى أن إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أصدرت إنذاراً من تفشي مرض اللشمانيا وذلك بعد تسجيل 60 حالة إصابة خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر الماضي.

ويُذكر أن إدارة الصيدلة قد استلمت أولى شحنات دواء علاج اللشمانيا الأسبوع الماضي، مُقدّماً من منظمة الصحة العالمية.

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