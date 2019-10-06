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المسماري: سلاح الجو يشن 4 غارات على مواقع عسكرية بسرت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري قيام مقاتلات سلاح الجو بشن أربع غارات استهدفت عدداً من المواقع العسكرية بمدينة سرت.

وبين المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المواقع التي جرى استهدافها تتمثل في مخازنٍ كانت تستعملها القوات التابعة لحكومة الوفاق لتخزين الأسلحة والذخائر.

وشدد المسماري على أن قدرات السلاح الجوي بالقوات المُسلحة في الاستطلاع والاستهداف أصبحت أفضل مما سبق، موضحا أنها باتت تسيطر على كافة مناطق العمليات.

وأشار المسماري إلى أن كل العمليات والطلعات الجوية تتم بدعمٍ وإشراف مُباشرٍ من القائد العام للجيش خليفة حفتر.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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