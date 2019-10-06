اللواء 73 مشاة: تقهقر كبير لمسلحي الوفاق جنوب طرابلس

ليبيا – أعلن اللواء 73مشاة عن تحرك وحدات القوات المسلحة اليوم الأحد إلى نقاط جديدة في كل محاور القتال ، كاشفاً حن تحقيقها انتصارات وصفها بـ”المبهرة” .

اللواء 73 مشاة أكد بحسب مكتبه الاعلامي تقهقر مسلحي الوفاق بشكل كبير أمام ضربات وحدات القوات المسلحة المسنودة بغطاء سلاح الجو الليبي الذي نجح في استهداف العدو في اكثر من منطقة بشكل مستمر حسب قوله.

كما أكد اللواء العسكري بأن التوثيق كامل لكل تحركات الوحدات العسكرية من قبل شعبة الإعلام الحربي ، وأن سرد الاحداث سيتم نشره في الوقت المناسب حسب الأوامر.

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