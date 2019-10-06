سلامة: القناعة الدولية بالحل السياسي في ليبيا ستنجح مؤتمر برلين

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن غالبية الدول المعنية بالشأن الليبي، أصبحت لها قناعة بأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإيقاف الحرب، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات، محذرا من أن تصبح سماء ليبيا ساحة حرب بالوكالة بين الدول الإقليمية المتنافسة.

وأضاف سلامة في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اليوم، أن القناعة الدولية المتزايدة الآن ستخدم فرص نجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في برلين، كاشفا عن جولتين من المحادثات المثمرة تم عقدهما في برلين، بالإضافة إلى اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة حول ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر الدولية.

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