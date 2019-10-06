كوريا الشمالية تعلن “انهيار” المفاوضات النووية مع أمريكا

العنوان_بيونج يانج قال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، السبت، إن المحادثات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة، انهارت. وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم ميونج جيل للصحفيين: “المفاوضات لم تف بتوقعاتنا وانهارت في النهاية”، وفق ما نقلت “رويترز”. ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم الخميس، لإجراء محادثات على …

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