اخبار ليبيا الان

“تعليم الوفاق”: البدء بتوزيع مكافآت الدور الثاني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق أن المركز الوطني للامتحانات انتهى من تجهيز مكافآت القائمين على الامتحانات لكافة اللجان المركزية التي استوفت بياناتها للدور الثاني 2017-2018.

وطالبت الوزارة رؤساء اللجان المركزية المعنيين بتكليف مندوب خاص لاستلام صكوك المعاملات الخاصة بهم تمهيداً لتسليمها إلى مُستحقّيها.

ونوهت وزارة التعليم بأن المركز الوطني للامتحانات سينتهي، اليوم الأحد، من تجهيز كافة مكافآت لجان التحضير الإداري والسري واللوجستي لجميع المكلفين بالمركز الوطني للامتحانات.

وبدأ المركز منذ فترة في تسليم مكافآت اللجان المركزية التي استوفت كامل وثائقها بالخصوص، بحسب ما ذكرته وزارة التعليم في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك