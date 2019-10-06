“تعليم الوفاق”: البدء بتوزيع مكافآت الدور الثاني

أعلنت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق أن المركز الوطني للامتحانات انتهى من تجهيز مكافآت القائمين على الامتحانات لكافة اللجان المركزية التي استوفت بياناتها للدور الثاني 2017-2018.

وطالبت الوزارة رؤساء اللجان المركزية المعنيين بتكليف مندوب خاص لاستلام صكوك المعاملات الخاصة بهم تمهيداً لتسليمها إلى مُستحقّيها.

ونوهت وزارة التعليم بأن المركز الوطني للامتحانات سينتهي، اليوم الأحد، من تجهيز كافة مكافآت لجان التحضير الإداري والسري واللوجستي لجميع المكلفين بالمركز الوطني للامتحانات.

وبدأ المركز منذ فترة في تسليم مكافآت اللجان المركزية التي استوفت كامل وثائقها بالخصوص، بحسب ما ذكرته وزارة التعليم في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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