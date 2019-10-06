مستشفى العيون بطرابلس يستقبل أكثر من 600 حالة على مدار الساعة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن معدل التردد اليومي على قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى العيون بطرابلس تخطى الـ 600 حالة، يجري استقبالها على مدى الـ24 ساعة وفقًا لما أظهرته سجلات قسم الإحصاء والتوثيق بالمستشفى.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن مدير مستشفى العيون رانيا الخوجة أكدت على توفر جميع أصناف الأدوية وقطرات العيون لدى صيدلية الإسعاف بالمستشفى، وبيّنت أن الصيدلية تقدم خدماتها للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.

وأوضحت وزارة الصحة أن المستشفى تسلم احتياجاته من الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية واستؤنفت أعمال الصيانة داخل المستشفى بعد أن توقفت لما يقارب العقدين حيث تسلم المستشفى مؤخرًا 27 صنفًا من الأدوية المضادة لالتهابات العين ومضادات حيوية للعين وأدوية ضغط العين ومضادات الحساسية، كما جرى تجهيز المستشفى بأجهزة حديثة ومتطورة شملت عددًا من الميكروسكوبات الجراحية الخاصة بالجراحات الكبرى للعيون وإجراء عمليات الماء الأزرق والأبيض والحول وجهازي تخطيط مجال الرؤية، وأجهزة تخدير وأجهزة شفط الماء الأبيض وجراحة الشبكية سويسرية الصنع .

وتسلّم مستشفى العيون في يوليو الماضي 80 سريرًا لقسم الإيواء الجديد بعد صيانة وتحوير مبنى مستشفى العيون القديم الذي توقفت أعمال صيانته قبل أكثر من 18 عامًا، وخضع مبنى الإيواء الجديد لأعمال صيانة جذرية وتجهيز كامل وهو مكون من 5 طوابق وتبلغ سعته السريرية 80 سريرا.

وشهد المبنى الرئيسي للمستشفى أعمال صيانة المطبخ وصيانة شبكات الصرف الصحي فضلًا عن تنفيذ أعمال صيانة تشغيلية أخرى كما تسلّم مستشفى العيون مؤخرًا جهاز تصوير بصري مقطعي توافقي (OCT) من نوع OPTOPOLO REVO ذي سرعة تبلغ CUT130000وهي أعلى سرعة تستخدم في ليبيا حتى الآن لأجهزة التصوير المقطعي للعين ذات التوافق البصري .

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