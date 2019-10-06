جميعهم في محور الطويشة..بعض قتلى قوات الوفاق في معارك أمس السبت

أخبار ليبيا24

أثناء تواصل الاشتباكات في العاصمة طرابلس وغنم بعض السيارات العسكرية وأسر عناصر من قوات الوفاق منذ أمس السبت تم تسجيل بعض قتلى قوات الوفاق خلال هذه المعارك.

وقتل خلال المعارك صباح أمس السبت محمد ميلود المتناتي الشهير “ولد العز” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس.

والمتناتي من مواليد 1997، الأصل من وادي الحي الهيرة ومن سكان مدينة طرابلس والتابع لمليشيا “مكتب الأمن العام أبوسليم.

وقتل أيضًا القيادي الميداني مليشيا “سرايا المجلس العسكري كاباو” محمد صالح ربيع من مواليد 1985، ومن سكان مدينة كاباو مساء أمس السبت خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس.

وقتل عزيز حسين الفرجاني الشهير “عزيز تيتا” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس صباح السبت.

والفرجاني من مواليد 1992 ومن سكان حي بوسليم بمدينة طرابلس، وهو عنصر أمني لتأمين “مصرف الوحدة ” بمدينة طرابلس منضم إلى مليشيا “مكتب الأمن العام أبوسليم”.

وقتل صباح السبت المبروك الزروق الصغير نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس.

والصغير من مواليد 1989 وأصوله من مدينة غريان ومن سكان منطقة الفلاح بمدينة طرابلس والتابع لمليشيا “مكتب الأمن العام أبوسليم”.

وقتل سليمان بوغفة نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور الطويشة طرابلس.

وهو من مواليد 1998 ومن سكان مدينة طرابلس ،والتابع إلى مليشيا “مكتب الأمن العام أبوسليم ” قتل صباح السبت.

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