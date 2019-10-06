أوبر تتيح رحلات طائرات الهليكوبتر لجميع العملاء

أعلنت شركة خدمات الركوب أوبر Uber أن خدمتها لرحلات طائرات الهليكوبتر من مانهاتن إلى مطار جون إف كينيدي الدولي – المسماة (Uber Copter) – أصبحت متاحة الآن لكل شخص لديه حساب أوبر.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن تقديمها هذه الخدمة لركاب محددين، بما في ذلك أعضاء برنامج (Uber Rewards).

وتبدأ هذه الرحلات من 200 دولارًا للشخص، ويشمل ذلك الرسم النقل البري، وقد ترتفع الأسعار إلى 225 دولارًا للشخص الواحد اعتمادًا على الطلب.

لكن لا تتوقع من أوبر أن ترسل طائرة هليكوبتر لاصطحابك في المنزل، إذ تشمل الخدمة رحلة بسيارة أوبر إلى مهبط طائرات الهليكوبتر في مانهاتن السفلى، ثم رحلة هليكوبتر لمدة 8 دقائق، تليها رحلة بسيارة أوبر أخرى إلى المحطة.

وتتوفر خدمة (Uber Copter) المشغلة من قبل شركة تدعى HeliFlite Shares، وهي شركة توفر أيضًا رحلات جوية بين مانهاتن وهامبتون من الاثنين إلى الجمعة خلال فترة ما بعد الظهيرة فقط.

ويمكن للمسافرين إحضار حقيبة صغيرة، ويضطرون إلى مشاهدة مقطع فيديو حول الأمان قبل الإقلاع، على غرار الرحلة على متن الطائرات التجارية.

وتقول أوبر: إن الخدمة تهدف إلى تقليص أوقات السفر، وترى الشركة أن خدمة المروحيات تشكل فرصة بالنسبة لها من أجل جمع البيانات اللازمة لخطتها لإطلاق خدمة التاكسي الجوي المتكاملة في عام 2023 باستخدام طائرات كهربائية خفيفة الوزن.

وتبعًا إلى أن الطائرات الكهربائية الخفيفة الوزن لم تدخل مجال الخدمة التجارية حتى الآن، فإن أوبر تستخدم طائرات الهليكوبتر في هذه الأثناء.

وقال إريك أليسون Eric Allison، رئيس Uber Elevate، في بيان: هذه هي خطوتنا الأولى نحو ما سيصبح شبكة (Uber Air) المستقبلية، وتخطط أوبر لإطلاق (Uber Air) في لوس أنجلوس ودالاس وملبورن في عام 2023.

ومع تزايد المخاوف بشأن الازدحام وانبعاثات السيارات، فإن الشركة تأمل في أن تمهد خدمة (Uber Copter) الطريق نحو مشروعها القادم (Uber Air).

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